Förderfrühstück Bezirksstelle Hollabrunn: Praxisnahe Informationen für Betriebe

Welche Förderungen kommen für meinen Betrieb in Frage? Wie gelingt eine erfolgreiche Antragstellung? Und welche Serviceleistungen bietet die Wirtschaftskammer Niederösterreich ihren Mitgliedern? Antworten auf diese Fragen erhielten Unternehmer:innen beim Förderfrühstück der WKNÖ-Bezirksstelle Hollabrunn.

Bei der Veranstaltung mit anschließender Networking-Möglichkeit informierten sich die teilnehmenden Unternehmer:innen kompakt und praxisnah über aktuelle betriebliche Förder- und Unterstützungsangebote. Im Mittelpunkt standen die Serviceleistungen der WKNÖ, ein Überblick über die Förderlandschaft sowie konkrete Tipps für eine gut vorbereitete Antragstellung.

Expert:innen gaben fachliche Einblicke in Fördermöglichkeiten für Betriebe und zeigten auf, worauf bei der Vorbereitung von Förderanträgen besonders zu achten ist. Dabei wurde deutlich: Eine sorgfältige Planung, vollständige Unterlagen und eine frühzeitige Information sind entscheidende Faktoren, damit Förderungen erfolgreich genutzt werden können.

„Gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist es wichtig, rasch zu wissen, welche Unterstützungsangebote in Frage kommen und wie Förderanträge korrekt vorbereitet werden. Mit dem Förderfrühstück haben wir einen kompakten Überblick geboten und gleichzeitig den persönlichen Austausch ermöglicht“, betonte Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky.