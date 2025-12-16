Follow-Up des Marketing-Praxis-Workshops in Tulln

Unternehmerinnen und Unternehmer aus ganz Niederösterreich kamen erneut in der Wirtschaftskammer Tulln zusammen, um im Rahmen des „Marketing-Praxis-Workshops“, Teil 2, ihre Strategien im Marketing weiterzuentwickeln.

Unter der Leitung der beiden Trainer Andreas Roffeis und Peter Dollack arbeiteten die Teilnehmenden praxisnah an ihren Themen. Der Erfahrungsaustausch stand dabei im Mittelpunkt. „Wenn Menschen voneinander lernen, bewegt sich etwas“, so das Feedback eines Teilnehmenden.

Genau dieser Austausch ist es, der dem Workshop seinen besonderen Charakter verleiht. Das bestätigt auch die positive Stimmung der Teilnehmenden vor Ort.

Das Programm ist zu 100% gefördert, die neuen Workshop-Termine 2026 sowie weiterführende Informationen sind unter www.marketing-workshop.at abrufbar.