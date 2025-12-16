Zum Inhalt springen
Gruppe
© WKNÖ

Follow-Up des Marketing-Praxis-Workshops in Tulln

Tulln an der Donau

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 16.12.2025

Unternehmerinnen und Unternehmer aus ganz Niederösterreich kamen erneut in der Wirtschaftskammer Tulln zusammen, um im Rahmen des „Marketing-Praxis-Workshops“, Teil 2, ihre Strategien im Marketing weiterzuentwickeln.

Unter der Leitung der beiden Trainer Andreas Roffeis und Peter Dollack arbeiteten die Teilnehmenden praxisnah an ihren Themen. Der Erfahrungsaustausch stand dabei im Mittelpunkt. „Wenn Menschen voneinander lernen, bewegt sich etwas“, so das Feedback eines Teilnehmenden.

Genau dieser Austausch ist es, der dem Workshop seinen besonderen Charakter verleiht. Das bestätigt auch die positive Stimmung der Teilnehmenden vor Ort.

Das Programm ist zu 100% gefördert, die neuen Workshop-Termine 2026 sowie weiterführende Informationen sind unter www.marketing-workshop.at abrufbar.

Gruppe
© WKNÖ Andreas Roffeis (1. Reihe links) und Peter Dollak (letzte Reihe links) mit den Teilnehmern
Weitere interessante Artikel
  • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
    Langenrohr: WKNÖ-Präsident Ecker und Landesrat Danninger beim Top-Vorzeigeunternehmen Intersport Winninger
    Weiterlesen