Franchise Award 2026 für Unternehmerin Petra Fisch 

Die Unternehmerin Petra Fisch, Inhaberin der Personalvermittlungsagentur Mary Poppins in Maria Enzersdorf, wurde beim diesjährigen Franchise Award 2026 als „Beste Franchise-Partnerin Newcomer 2026“ ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt das Franchise-System Mary Poppins eine weitere Auszeichnung in der Kategorie „System Newcomer“.

Die Leiterin der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Mödling, Andrea Lautermüller, gratuliert der Unternehmerin herzlich zu diesem Erfolg:

„Die Auszeichnung von Petra Fisch ist eine verdiente Anerkennung ihres unternehmerischen Engagements und ihrer professionellen Arbeit. Mit ihrem Einsatz, ihrer Kundenorientierung und ihrem persönlichen Zugang hat sie in kurzer Zeit ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Solche Erfolgsgeschichten zeigen, wie viel Potenzial, Mut und Innovationskraft in unseren regionalen Unternehmerinnen steckt.“

Die Agentur Mary Poppins hat sich auf die Vermittlung von qualifizierten Betreuungskräften und Haushaltshilfen für Privathaushalte spezialisiert. Das Leistungsspektrum reicht von Nannys und Haushälterinnen über Familienmanagerinnen bis hin zu Seniorenassistentinnen und Seniorenassistenten. Im Mittelpunkt steht dabei die passgenaue Zusammenführung von Familien und Bewerberinnen bzw. Bewerbern, um langfristige und nachhaltige Arbeitsverhältnisse zu schaffen.

Für Petra Fisch steht der Mensch im Mittelpunkt. Mit viel persönlichem Engagement nimmt sie sich Zeit für die Bedürfnisse beider Seiten und legt großen Wert darauf, dass die vermittelten Arbeitsverhältnisse für Familien ebenso wie für die Beschäftigten langfristig funktionieren.

„Unternehmerinnen wie Petra Fisch leisten mit ihrer Arbeit einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Sie unterstützen Familien im Alltag, fördern Beschäftigung und schaffen Vertrauen durch persönliche Betreuung und hohe Qualitätsstandards“, betont Andrea Lautermüller.

Die Wirtschaftskammer Mödling freut sich über die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens und wünscht Petra Fisch weiterhin viel Erfolg für ihren unternehmerischen Weg.