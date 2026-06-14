Franz Unfried für Lebenswerk bei Langer Nacht der Wirtschaft geehrt

Bei der heurigen Langen Nacht der Wirtschaft wurden wieder verdiente Betriebe geehrt. Heuer erhielt den „Conny“ für das Lebenswerk

Franz Xaver Unfried senior, der Geschäftsführer der- Franz Unfried Senior und Unfried Nahversorgungs GmbH (Spar Märkte)

Früh aufstehen für Franz Unfried kein Problem: „Früher war ich von 5.30 Uhr bis 21 Uhr im Geschäft.“

Franz Unfried übernahm 1980 mit seiner Frau Elisabeth ein kleines Lebensmittelgeschäft in der Leobendorferstraße in Korneuburg.

Die Familie seiner Frau, geborene Riegler aus Tulln, war seit 1954 Gründungsmitglied der Spar Familie; daher startete auch das Ehepaar Unfried auf 100 m2 mit 5 Mitarbeitern als freier Spar- Kaufmann. Ehegattin Elisabeth war das Gesicht im Geschäft vor Ort, Franz war im Hintergrund für Verrechnung und Buchhaltung zuständig.

Das Familienunternehmen vergrößerte sich durch Engagement und Fleiß im Laufe der Jahrzehnte immer weiter.

Derzeit betreibt die Familie Unfried 4 Sparmärkte im Bezirk mit rund 160 Beschäftigen und mehreren Lehrlingen, wobei noch gerne mehr Lehrlinge ausgebildet werden könnten. Das operative Geschäft und die Geschäftsführung wurden 2020 an Sohn Franz übergeben.

Franz Unfried senior unterstützt das Unternehmen bei Bedarf weiterhin tatkräftig.

In seiner Freizeit kümmert sich der Hundeliebhaber entweder um die Hunde seines Sohnes oder verbringt als begeisterter Jäger einige Stunden im Wald.

Die Conny Statue wurde von der Stockerauer Keramikerin Elisabeth Minichbauer gestaltet.

Auf dem „Conny“ findet sich der Werdegang (die Fahrt mit dem Einkaufswagerl) des Unternehmers Franz Unfried vom kleinen Lebensmittelgeschäft bis zu den großen Spar-Filialen. Da Franz Unfried in seiner Freizeit begeisterter Jäger und damit sehr naturverbunden und tierlieb ist, zieren einige Tiere des Waldes seinen "Conny". Die quaderförmige Figur der Stockerauer Künstlerin kann sowohl als "Rundum-Schauobjekt" als auch als Vase verwendet werden.

Foto von rechts: Bezirksstellenobmann Andreas Minnich, Bundesrat Martin Peterl, Vizepräsident Christian Moser, „Conny Preisträger“ Franz Unfried senior, die beiden Raiffeisenbank Direktoren Andreas Korda und Christoph Hackel, Keramikerin Elisabeth Minichbauer und Stadtrat Matthias Wobornik