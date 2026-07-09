Frau in der Wirtschaft Frühstück bei Forever Living in Korneuburg

Links Frau in der Wirtschaft Niederösterreich

Bei sommerlichen Temperaturen besuchten die Unternehmerinnen aus dem Bezirk das Treffen von Frau in der Wirtschaft in der Zentrale von Forever Living in Korneuburg.

Zu Beginn präsentierte Officemanagerin Simone Strahammer das Unternehmen, welches die Zentrale vor zwei Jahren in die modernen Räumlichkeiten des K01 in Korneuburg verlegt hat. Hier können Kundinnen sowie Vertriebspartnerinnen die Produkte hautnah in angenehmer Atmosphäre kennenlernen und erleben. Forever Living ist weltweit größter Produzent und Hersteller von Aloe Vera Produkten.

Wie wichtig ein gesunder Lebensstil und Selbstfürsorge ist, betont auch Lebens- und Sozialberaterin Sandra Picha-Kruder „Investieren in sich selbst ist kein Luxus, es ist die klügste Betriebsausgabe“. Vor allem Unternehmerinnen sind im täglichen Berufsstress gefordert, da ist es wichtig, sich selbst zu stärken um Bestleistungen geben zu können und die eigenen Grenzen zu sprengen.

Um professionelle Unterstützung im Alltag ging es auch beim Vortrag von Personalvermittlerin Verena Binder. Die Agentur Mary Poppins unterstützt Familien mit der Vermittlung von qualifiziertem Hauspersonal für Kinderbetreuung und Haushalt. Ihr ist es ein besonderes Anliegen, Menschen zueinander zu bringen, die wirklich zueinander passen.