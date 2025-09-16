Frau in der Wirtschaft Hollabrunn auf Besuch in der Galerie „Land in Sicht“ in Burgschleinitz

Ein ganz besonderer Ausflug führte kürzlich einige Unternehmerinnen aus dem Bezirk Hollabrunn in die Galerie „Land in Sicht“ in Burgschleinitz. Im Mittelpunkt des Besuchs stand die Ausstellung der XXL-Landschaftsportraits des Fotografen Reinhard Podolsky, die den Besucherinnen das Gefühl vermittelt, mitten in den atemberaubenden Landschaften der Fjorde Norwegens, der sanften Hügel der Provence, der rauschenden Küsten der Bretagne oder auch in den vertrauten Landstrichen des Wald- und Weinviertels zu sein.

Die Führung durch die Ausstellung übernahm Reinhard Podolsky persönlich, der gemeinsam mit seiner Partnerin Sandra Mirosavljevic seit mehr als 25 Jahren eine PR- und Werbeagentur mediadesign in Burgschleinitz leitet. Mit viel Leidenschaft berichtete er von den Geschichten hinter den Bildern, von abenteuerlichen Reisen und dem Streben nach dem perfekten Licht.

Die Teilnehmerinnen wurden – passend zum Netzwerk – auch kulinarisch entsprechend verwöhnt. Unter dem Motto „feminine Verkostung“ gab es ausgewählte Spezialitäten und feine Getränke, die das Thema der Reise durch Europa am Gaumen fortschrieben.

FIW-Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl bedankte sich herzlich bei Reinhard Podolsky und Sandra Mirosavljevic für die inspirierende Führung und die Gastfreundschaft.

Die Ausstellung von Reinhard Podolsky ist noch für einige Zeit in der Galerie „Land in Sicht“ am Sitz der Agentur mediadesign in Burgschleinitz zu erleben.

© mediadesign Podolsky & Partner V.l.: FIW-Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl (1. links), Reinhard Podolsky (Bildmitte) und Sandra Mirosavljevic (rechts daneben mit Blumen).



