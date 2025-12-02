Frau in der Wirtschaft Hollabrunn: Vorweihnachtliches Netzwerktreffen

Frau in der Wirtschaft Hollabrunn lud kürzlich zu einem vorweihnachtlichen Netzwerktreffen in Pollaks´ Wirtshaus „Der Retzbacherhof“ ein. Zahlreiche Unternehmerinnen aus der Region folgten der Einladung und nutzten die Gelegenheit, sich in gemütlicher Atmosphäre auszutauschen und gemeinsam das fast vergangene Jahr Revue passieren zu lassen.

Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl blickte auf zahlreiche Veranstaltungen zurück, die von inspirierenden Vorträgen bis hin zu Netzwerktreffen bei Unternehmerinnen des Bezirkes reichten.

Mit vielen Ideen startet Frau in der Wirtschaft Hollabrunn ins Jahr 2026. Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl freut sich auf eine weitere Vernetzung und Zusammenarbeit der Unternehmerinnen.