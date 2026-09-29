Frau in der Wirtschaft zu Besuch bei Kornelia Silipp in Breitenfeld

FiW-Bezirksvorsitzende Dagmar Zinner und Silvia Schaffer besuchten Unternehmerin Kornelia Silipp in ihrer Praxis federSTARK in Breitenfeld und erhielten Einblicke in ihr ganzheitliches Angebot.

Unter dem Leitsatz „Mit starker Leichtigkeit durchs Leben“ begleitet Kornelia Silipp Menschen auf ihrem Weg zu mehr Ausgeglichenheit, Wohlbefinden und innerer Stärke. Ihr Angebot richtet sich an Erwachsene, Kinder und Familien. Dabei stehen die Förderung des körperlichen, geistigen und seelischen Gleichgewichts sowie die individuelle Begleitung jedes einzelnen Menschen im Mittelpunkt.

Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Praxis ist „federSTARK Balance Flow“, ein von Kornelia Silipp entwickeltes Konzept, bei dem verschiedene energetische Methoden individuell miteinander verbunden werden. Ergänzt wird das Angebot unter anderem durch Reiki und energetische Wirbelsäulenaufrichtung. Mit ihren sanften Methoden unterstützt sie Menschen dabei, zur Ruhe zu kommen, neue Energie zu schöpfen und ihre persönlichen Ressourcen zu stärken.

„Kornelia Silipp führt ihre Praxis mit großem Ehrgeiz und unterstützt damit Menschen in der Region“, betont Dagmar Zinner, gratuliert ihr zu ihrem bisherigen beruflichen Weg und wünscht weiterhin viel Erfolg für die Zukunft.

Mehr Informationen: www.federstark.at