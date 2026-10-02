Frau in der Wirtschaft zu Besuch bei Aloisia Derin

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs informierten sich FiW-Bezirksvorsitzende Dagmar Zinner und Silvia Schaffer über die vielfältigen Angebote von Aloisia Derin in ihrem Arinio Zentrum für Körper- & Energiearbeit.

Das Zentrum steht für einen ganzheitlichen Ansatz rund um Gesundheit, Entspannung und persönliches Wohlbefinden. Im Gespräch stellte Aloisia Derin insbesondere das passive Beckenbodentraining vor, das einen wesentlichen Schwerpunkt ihres Angebots darstellt. Durch die gezielte Aktivierung der Muskulatur unterstützt diese Methode Menschen dabei, ihre Körpermitte zu stärken und ihr Wohlbefinden zu verbessern. „Über den Beckenboden spricht kaum jemand gern, dabei betrifft das Thema Frauen und Männer in jedem Alter. Mir ist wichtig, dass sich bei uns jede und jeder in einem geschützten, diskreten Rahmen gut aufgehoben fühlt“, so Aloisia Derin. Dagmar Zinner und Silvia Schaffer nutzten den Besuch, um sich über die Entwicklung des Unternehmens und die Herausforderungen im unternehmerischen Alltag auszutauschen.

„Ein vielfältiges Wohlfühlangebot in der Region ist für viele Menschen ein echter Gewinn. Unternehmerinnen wie Aloisia Derin leisten mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag dazu“, betont FiW-Bezirksvorsitzende Dagmar Zinner.

Wir gratulieren ihr zu ihrem erfolgreichen Unternehmensweg und wünschen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.

Mehr Informationen: www.arinio.at/beckenbodentraining/