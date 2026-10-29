Frau in der Wirtschaft zu Besuch bei „Auszeit für die Seele“

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs informierten sich die Vertreterinnen von Frau in der Wirtschaft Zwettl über das Angebot von Michelle Zeilinger, die mit ihrem Unternehmen „Auszeit für die Seele“ einen Ort geschaffen hat, an dem Entspannung, Wohlbefinden und persönliche Auszeiten im Mittelpunkt stehen.

Bezirksvorsitzende Dagmar Zinner und Claudia Neulinger nutzten die Gelegenheit, um mit der Unternehmerin über ihren beruflichen Werdegang und die Herausforderungen der Selbstständigkeit zu sprechen. Dabei wurde deutlich, wie viel Herzblut Michelle Zeilinger in ihre Arbeit investiert.

Mit ihrem Angebot begleitet sie Menschen auf dem Weg zu mehr Ausgeglichenheit und innerer Balance. In den liebevoll neu gestalteten Räumlichkeiten in Großgöttfritz steht das individuelle Wohlbefinden der Kundinnen und Kunden im Vordergrund. Das vielfältige Angebot bietet Raum für Entspannung und neue Energie in einer zunehmend hektischen Zeit.

„Gerade Unternehmerinnen wie Michelle Zeilinger zeigen, wie wichtig Mut, Engagement und Authentizität für den erfolgreichen Aufbau eines eigenen Unternehmens sind“, betonte Bezirksvorsitzende Dagmar Zinner beim Besuch.

Die Vertreterinnen von Frau in der Wirtschaft zeigten sich beeindruckt von der angenehmen Atmosphäre und dem professionellen Zugang der Unternehmerin

Weitere Informationen: https://auszeitfuerdieseele.at