Frau in der Wirtschaft zu Gast am Gesundheitsplatz Horn

Eine Abordnung von Frau in der Wirtschaft (FIW) besuchte den Gesundheitsplatz Horn und informierte sich über das vielfältige medizinische Angebot. Bei einem Rundgang erhielten die Teilnehmerinnen Einblicke in verschiedene Fachbereiche sowie ergänzende Angebote wie Hörakustik, Physiotherapie und Yoga.

Besonderes Interesse galt der Radiologie. Dr. Martin Breitenseher ging hier besonders auf das Brustkrebs-Früherkennungsprogramm, Vorsorgeuntersuchungen und Prävention ein. Den Abschluss bildete ein gemeinsamer Austausch zu Gesundheitsthemen im Feelgood Café. Der Besuch zeigte eindrucksvoll, wie medizinische Kompetenz und ergänzende Gesundheitsangebote unter einem Dach vereint werden.

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