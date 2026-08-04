FiW Zwettl: Gemeinsam Zwettl erleben – Stadtrundgang, Modeerlebnis & Networking

Unter dem Motto „Gemeinsam Zwettl erleben – Stadtrundgang, Modeerlebnis & Networking“ lud Frau in der Wirtschaft Zwettl gemeinsam mit FRAU iDA Zwettl zum diesjährigen Sommerevent ein.

Den Auftakt bildete ein außergewöhnlicher Stadtrundgang mit Stadtarchivarin Elisabeth Moll, die die Teilnehmerinnen auf eine spannende Reise durch die Zwettler Wirtschaftsgeschichte führte. Unter dem Thema „Einfluss der Damenwelt in der Zwettler Wirtschaft“ wurden eindrucksvolle Geschichten von Unternehmerinnen und bemerkenswerten Frauen ab dem 17. Jahrhundert lebendig. Mit viel Fachwissen, Charme und interessanten Anekdoten zeigte Elisabeth Moll auf, welchen bedeutenden Beitrag Frauen bereits vor Jahrhunderten zur wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt geleistet haben. Die Teilnehmerinnen waren von den historischen Einblicken begeistert und verfolgten die unterhaltsamen Erzählungen mit großem Interesse.

Im Anschluss führte der Weg zu AUST Fashion, wo Geschäftsinhaberin Bettina Fessinger die Gäste herzlich willkommen hieß. Bei einem Betriebsbesuch erhielten die Unternehmerinnen interessante Einblicke in das erfolgreiche Modeunternehmen, das mit italienischer Damenmode, persönlicher Beratung und laufend wechselnden Kollektionen seit Jahren Kundinnen aus der gesamten Region begeistert. Neben einer kleinen Erfrischung bot sich auch die Gelegenheit zum gemütlichen Late-Night-Shopping und zum persönlichen Austausch.

© zVg Nach dem historischen Stadtrundgang waren die Unternehmerinnen bei Bettina Fessinger (Mitte blaues Kleid) in der Boutique AUST Fashion zu Gast, wo interessante Einblicke, Late-Night-Shopping und Networking auf dem Programm standen.

Zum Abschluss und Ausklang des Abends trafen sich die Teilnehmerinnen noch im Maxwell’s und nutzten die entspannte Atmosphäre für wertvolles Networking und einen inspirierenden Erfahrungsaustausch.

„Unser Sommerevent hat einmal mehr gezeigt, wie wertvoll die Verbindung von Geschichte, Unternehmertum und persönlichem Austausch ist. Besonders beeindruckend war der Stadtrundgang, die den wirtschaftlichen Einfluss vieler Zwettler Frauen über mehrere Jahrhunderte hinweg sichtbar machte“, freut sich Dagmar Zinner, Bezirksvorsitzende FiW Zwettl.