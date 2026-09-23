Frau in der Wirtschaft Zwettl zu Besuch bei Barbara Schön in Grafenschlag

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs informierten sich die Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Zwettl, Dagmar Zinner, sowie Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas über das vielseitige Angebot von Unternehmerin Barbara Schön in Kaltenbrunn.

Barbara Schön, Gründerin von STAHLHERZ-COACHING, hat sich auf Lifestyle Online Coaching für Frauen spezialisiert mit dem Schwerpunkt Muskelaufbau und nachhaltige Körperformung und ein starkes Mindset aufzubauen. Darüber hinaus bietet sie individuelles Personal Training, die Erstellung maßgeschneiderter Trainingspläne sowie Gruppentrainings für Gemeinden, Unternehmen und Vereine an.

Ziel ihrer Arbeit ist es, Menschen dabei zu unterstützen, Krafttraining, Muskelaufbau und Mindset gemeinsam zu verbinden, für mehr Kraft, Selbstvertrauen und Leistungsfähigkeit und ihre körperlichen und mentalen Ziele nachhaltig zu erreichen und einen gesunden Lebensstil in ihren Alltag zu integrieren.

Über ihre Social-Media-Präsenz unter dem Namen „@badassbabsii“ inspiriert sie zudem zahlreiche Menschen zu mehr Bewegung und einem bewussten Lebensstil.

„Unternehmerinnen wie Barbara Schön zeigen eindrucksvoll, wie viel Innovationsgeist, Engagement und Leidenschaft in den Regionen unseres Bezirks steckt“, betonte FiW-Bezirksvorsitzende Dagmar Zinner beim Besuch.

Auch Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas zeigte sich von der Vielfalt des Angebots beeindruckt: „Gerade die Verbindung von körperlicher Fitness und mentaler Stärke entspricht den Bedürfnissen vieler Menschen und macht das Angebot von Barbara Schön besonders wertvoll.“

Frau in der Wirtschaft Zwettl gratuliert Barbara Schön zu ihrer erfolgreichen unternehmerischen Tätigkeit und wünscht ihr weiterhin viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft.