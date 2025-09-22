Frauenpower am Golfplatz Schönfeld im Marchfeld

Bei strahlendem Spätsommer-Wetter konnten Mitglieder von Frau in der Wirtschaft Gänserndorf an einem Schnuppergolf-Event teilnehmen.

Eingeladen vom Golfclub Schönfeld, welcher bereits seit 1984 besteht, lernten Teilnehmerinnen - auch ohne Golferfahrung - mit Hilfe des Trainers einen passablen Abschlag durchzuführen. Fazit unserer gemeinsamen Erlebnisse: Jede kann die Technik erlernen und es ist möglich, allein oder in der Gruppe zu spielen.

Begeistert vom Ambiente, der vielfältigen Gastronomie und der aufmerksamen Gastfreundschaft verbrachten die Unternehmerinnen einen tollen Abend: „Der Golfplatz und die genussvolle Verpflegung im Restaurant lassen den Alltag schnell vergessen!“

Initiatorin Andrea Prenner-Sigmund zeigte sich begeistert: „Es war ein wunderbarer Mix aus Bewegung, Spaß und Netzwerken – genau das, was wir Unternehmerinnen brauchen.“

Die öffentliche Driving Range (Übungsplatz) des Golfclub Schönfeld ist übrigens auch ohne Mitgliedschaft zugänglich.



© Thomas Lorenz Andrea Prenner-Sigmund (2.v.r.) mit den Teilnehmerinnen.



