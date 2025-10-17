Frauenpower beim Friseur: zu Besuch bei "Haar im Glück"

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs überzeugten sich Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Elisabeth Dorner und die Bezirksstellenleiterin der Wirtschaftskammer Mödling, Andrea Lautermüller, persönlich vom innovativen Konzept des Friseursalons „Haar im Glück“ in der Hochstraße in Perchtoldsdorf.

Der von Marlene Haspel geführte Salon hat sich seit seiner Eröffnung vor rund einem halben Jahr als Anlaufstelle für gesundes und nachhaltiges Haarstyling etabliert. Unter dem Motto „So wenig Chemie wie möglich“ setzt Haspel konsequent auf hochwertige Bioprodukte und natürliche Pflege – ein Ansatz, der sowohl bei Kundinnen und Kunden als auch in der Wirtschaft Anerkennung findet.

„Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Herzblut und Innovationsgeist hier gearbeitet wird“, zeigte sich Elisabeth Dorner begeistert. „Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern eine Verantwortung – und Betriebe wie 'Haar im Glück' zeigen, wie das in der Praxis gelingen kann.“

Neben dem Friseurangebot für Damen, Herren und Kinder punktet der Salon mit einem besonderen Zusatzangebot: kreative Kindergeburtstage. In entspannter Atmosphäre können sich Kinder hier beim Flechten, Frisieren und Stylen spielerisch ausprobieren. Dieses einzigartige Angebot fördert nicht nur Kreativität, sondern macht den Friseurbesuch auch für die Kleinsten zu einem unvergesslichen Erlebnis.