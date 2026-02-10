Frei und flexibel arbeiten

Für Stefan Scherz und Tristan Geisbichler, Geschäftsführer von Cloudwunder, war von Anfang an klar: Arbeit soll in ihrer Firma neu gedacht werden. „Unser Unternehmen hätte nicht ohne New Work starten können“, meint Scherz.



Besonderer Fokus liegt auf Ortsunabhängigkeit – wer arbeitet, macht das im gemeinsamen Büro oder auch anderswo in Österreich. „Wir geben unseren Mitarbeitern das Vertrauen, dass sie ihre Leistung erbringen – egal, wo sie sind.“



Durch die Flexibilität, die die Geschäftsführer sich und ihren Mitarbeiter:innen gewähren, merken sie zunehmende Inspiration und Leistungsfähigkeit im Team. „Den Schritt sollte jedes Unternehmen machen“, ist Geisbichler überzeugt.



Eine sorgfältige Planung ist der Schlüssel. „Es ist auf jeden Fall ein Projekt, das nicht nebenbei hergeht, sondern es hat eine vernünftige Planung stattzufinden. Das kann nur Top-to-Bottom stattfinden“, findet Scherz und ergänzt: „Die Führungskräfte müssen das auch leben.“

