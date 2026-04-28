Frische Ideen für das Unternehmens-Marketing

Auch dieses Jahr fand der beliebte Marketing-Praxis Workshop in der WKNÖ-Bezirksstelle Baden statt. Unter der Leitung von Andreas Roffeis und Peter Dollack erarbeiteten die teilnehmenden Unternehmerinnen und Unternehmer aus unterschiedlichen Branchen praxisnahe Lösungen, um ihre Marketingaktivitäten noch zielgerichteter zu gestalten. Im Workshop ging es darum, mehr Klarheit für die eigene Kommunikation zu gewinnen, Inhalte gezielter zu planen und Ideen für Social Media und die eigene Sichtbarkeit zu entwickeln. Der Austausch in der Gruppe zeigte einmal mehr, wie hilfreich neue Perspektiven, praktische Inputs und konkrete Beispiele für das eigene Unternehmen sein können. Das Programm ist für WKNÖ-Mitglieder zu 100% gefördert.

Alle Workshop-Termine und weiterführende Informationen: www.marketing-workshop.at