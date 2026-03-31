Frischer Wind im Ortskern: Jungunternehmer übernimmt Café in Pernitz

Im Herzen von Pernitz sorgt ein junger Unternehmer für frischen Wind: Christoph Prandstätter hat das ehemalige Café Mosa übernommen und führt es nun unter dem neuen Namen BONEO weiter.

Mit viel Engagement und frischen Ideen bringt er neuen Schwung in die lokale Gastronomieszene. Auch der bisherige Betreiber Erich Panzenböck war beim persönlichen Treffen dabei, ein schönes Zeichen für einen gelungenen und wertschätzenden Generationswechsel.

Mit seinem Schritt in die Selbstständigkeit setzt Christoph Prandstätter ein starkes Zeichen für Unternehmergeist in der Region.

Dazu gratulieren wir sehr herzlich und wünschen weiterhin viel Erfolg!