Friseur Jelly eröffnet neu in Ebergassing

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs war Außenstellenleiter Mario Freiberger beim neu eröffneten Friseur Jelly in Ebergassing zu Gast. Der Salon hat im ehemaligen Milchhaus seinen Betrieb aufgenommen und startet dort mit neuem Konzept und frischer Atmosphäre.

Nach intensiver Vorbereitung und viel persönlichem Engagement freut sich das Team, Kunden willkommen zu heißen und mit professionellen Friseurleistungen zu verwöhnen. Der neue Standort lädt sowohl Stammkunden als auch neue Besucher zum Wohlfühlen ein.

Mario Freiberger wünschte dem Betrieb einen erfolgreichen Neustart und viel Erfolg am Standort Ebergassing.