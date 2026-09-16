Friseurin Brigitte Steffal feiert 60. Geburtstag!

Kaum zu glauben, aber wahr- Der Friseursalon Traude in Stockerau hat heuer wieder einen Grund zu feiern! Juniorchefin Brigitte „Gitti“ Steffal feierte ihren 60. Geburtstag! Bereits 2008 übernahm die Friseurmeisterin den Betrieb von ihrer Mutter Traude. Ihre gute Laune, ihr ansteckendes Lachen, ihr handwerkliches Können, ihr Tatendrang und Elan und ihre täglichen Fahrten mit dem Fahrrad zu ihrem Betrieb sind nur einige ihrer Merkmale. Anlässlich ihres runden Geburtstages verwöhnte sie ihre Belegschaft, ihre Stammkund:innen und die Delegation der Wirtschaftskammer mit selbst gebackenen Leckereien.

Unsere herzlichsten Glückwünsche und „Bleib so wie du bist!“















