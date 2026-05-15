Friseurin Sylvia Fürhauser feiert Geburtstag!

Die Leobendorfer Friseurin Sylvia Fürhauser feierte ihren unglaublichen 65. Geburtstag und vor einiger Zeit das Vierteljahrhundert ihrer “Sylvia`s Frisurenstube”, die sie mit ihrem 6- köpfigen Team im Zentrum von Leobendorf managt.

Seit 2016 hat sie als Bezirksvertrauensperson der Friseur:innen und Ausschussmitglied immer ein offenes Ohr für ihre Kkolleg:innen.

„Ich freue mich immer noch, in meinen Betrieb zu meinen Kunden zu gehen!“, so die dynamische Friseurmeisterin, für die Kundenkontakte, Vernetzungstreffen mit Branchenkolleg:innen, Betriebsbesuche und Lehrlingsausbildung jahrzehntelang schon Herzensanliegen sind.

Daher überraschten FIW- Bezirksvorsitzende Sabine Danzinger und Bezirksstellenleiterin Anna Schrittwieser die engagierte Unternehmerin mit einer Dank- und Anerkennungsurkunde der Wirtschaftskammer und wünschten Sylvia Fürhauser weiterhin so viel Elan wie bisher!