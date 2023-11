Eröffnung Friseursalon Sandra Neckam

Friseurmeisterin Sandra Neckam eröffnete nach einjähriger, mobiler Tätigkeit nun ihren stylischen, neueingerichteten Friseursalon in Markgrafneusiedl. Die Jungunternehmerin wurde von Beginn ihrer Idee bis hin zur Umsetzung von dem Gründerservice der Bezirksstelle Gänserndorf mit Informationen begleitet. „Es ist immer wieder ein emotionaler Moment, wenn die Idee in die Realität umgesetzt wird“, so Bezirksstellenleiter Philipp Teufl.

Als Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft freut sich Andrea Prenner-Sigmund eine weitere, starke Powerfrau in der Runde begrüßen zu dürfen und mit dem breitgefächerten Netzwerk unterstützen zu können.

Zum Einstieg überreichten die Vertreter der Wirtschaftskammer einen Blumenstrauß, sowie Terminkarten, Gutscheine und Tragetaschen, welche von Friseuren und Perückenmacher von der Fachgruppe kostenlos angefordert werden können.