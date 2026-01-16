Friseursalon Struwwelpeter übersiedelt an neuen Standort in Scheibbs

Der Friseursalon Struwwelpeter von Viktoria Punz ist Anfang Jänner von der Gamingerstraße in die Scheibbser Hauptstraße, in den 1. Stock des Portals gezogen. Hier präsentiert sich der Salon nun modern, hell und mit einer großzügigen Glasfront – inklusive schönem Blick auf die Stadteinfahrt.

Der Standortwechsel ist ein starkes Zeichen für Weiterentwicklung, Sichtbarkeit und Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Scheibbs.

„Solche Entscheidungen stärken nicht nur den eigenen Betrieb, sondern den gesamten Stadtkern“, betont JW-Bezirksvorsitzender Philipp Pflügl.

Alles Gute dem gesamten Team – auf viele erfolgreiche Jahre am neuen Standort. www.struwwelpeter.salon