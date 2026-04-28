Frühjahrsverkostung bei Krulla Catering

Unter dem Motto „Wo Geschmack zur Erinnerung wird“ lud Krulla Catering zur Frühlingsverkostung ein. Die Gäste konnten bei pikanten und süßen Schmankerl aus der Region einen entspannten Nachmittag erleben. Die offene Küche ermöglichte den Besucher:innen einen Blick hinter die Kulissen: Die Auswahl reichte von herzhaften Snacks bis zu feinen Desserts, die die Vielfalt der regionalen Zutaten gekonnt präsentierten. Seit über 20 Jahren gestaltet Krulla Catering besondere Anlässe – von Hochzeiten und Firmenfeiern bis hin zu privaten Festen.

Auch Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky und FIW-Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl zeigen sich vom vielfältigen Angebot begeistert.

© Elfriede Babinsky V.l.: Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky, FIW-Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl, Oliver Krulla



