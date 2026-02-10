Fuhrpark der Firma Meindl Transport GesmbH in Schrems wuchs um vier eTrucks

Die Firma Meindl Transport GesmbH erweiterte ihren Fuhrpark in Schrems. Der Familienbetrieb mit 120 Fahrzeugen und 180 Beschäftigten wurde nun mit den ersten vier eTrucks ausgestattet. Aus diesem Anlass kam die gesamte Unternehmerfamilie, Politiker und Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger zu einem Pressetermin zusammen. Optisch sind die neuen eTrucks von den herkömmlichen Trucks nicht zu unterscheiden und sie bieten auch allerhöchsten Komfort. Matteo Meindl, der Urenkel des Firmengründers, war federführend für die Anschaffung verantwortlich. Die Firma spart auf den Touren 228 Tonnen CO² im Jahr ein. Geschäftsführer Erik Meindl berichtet auch von der nächsten Neuerung. Gemeinsam mit Eurowang wird im Industriegebiet in Schrems ein E-Ladepark gebaut. Diese soll mit drei Säulen, sechs Ladepunkten und je 400 kW ausgestattet sein. Sie soll öffentlich nutzbar sein für den Schwerverkehr aber auch für Private und dies zu attraktiven Preisen. Um das Warten angenehmer zu machen soll auch ein Kaffeeautomat und ein Platz zum Verweilen integriert werden und auch Toiletten. Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger war beeindruckt und freut sich einen so innovativen und in die Zukunft investierenden Betrieb im Bezirk Gmünd zu haben.

© NÖN/M.Lohninger V.l.: Barbara und Silvia Gangl, Erik Meindl, Harald Gangl, Matteo Meindl, Katharina Schwarzinger, Maria, Helmut und Emilio Meindl