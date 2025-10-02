Futterschüsserl - Neues Tierfachgeschäft am Stadtplatz

Eine Begegnungszone für Tier und Mensch - so möchte Tina Sigala, die Inhaberin des Futterschüsserl, ihr Geschäftskonzept am Stadtplatz verwirklichen. Die Freude an Tieren, artgerechter Tierhaltung und Fütterung waren ihre Motivationen, um das Tierfachgeschäft zu eröffnen, und viele Zwei- und Vierbeiner in ihrem Futterschüsserl in der Zukunft begrüßen zu dürfen.

Bürgermeister Christoph Kaufmann, Wirtschaftsstadtrat Leopold Spitzbart, WKNÖ-Außenstellenobmann Markus Fuchs, FiW-Bezirksvorsitzende Martina Polndorfer, WKNÖ-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel, Stadtmarketing-GF Stefan Gabritsch, Ortsvorsteher Martin Trat und Gemeinderätin Lisa-Heigl-Rajchl überzeugten sich von dem großartigen Sortiment, gratulierten mit einer gemeinsamen Urkunde und wünschten viel Erfolg für die Zukunft.