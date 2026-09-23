Future Blocks: Volles Haus und wertvolle Impulse für die Zukunft

Der Stadtsaal Zwettl war bei der Veranstaltung „Future Blocks“, organisiert von der Jungen Wirtschaft Zwettl, bis auf den letzten Platz gefüllt. Am Vormittag stand die Veranstaltung ganz im Zeichen der Jugend: Schülerinnen und Schüler der umliegenden Schulen erhielten spannende Einblicke in Themen, die ihre persönliche und berufliche Zukunft prägen werden.

Die Vortragenden Dominik und Stefan Süß begeisterten mit authentischen und praxisnahen Vorträgen. Sie zeigten auf, wie wichtig es ist, Chancen zu nutzen, Ziele konsequent zu verfolgen und Ideen rasch umzusetzen. Zudem sprachen sie über die Bedeutung von Menschlichkeit und darüber, dass nachhaltiger Erfolg auch bedeutet, anderen etwas zurückzugeben.

Ein weiterer Schwerpunkt war das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Die Jugendlichen erhielten spannende Einblicke in die Möglichkeiten neuer Technologien und die digitale Zukunft. Gleichzeitig wurde verdeutlicht, dass Social Media oft nur die schönen Seiten des Lebens zeigt und nicht immer die Realität widerspiegelt.

Die Schülerinnen und Schüler zeigten sich begeistert und konnten viele wertvolle Impulse für ihren weiteren Weg mitnehmen.

Am Abend richtete sich das Programm an Unternehmerinnen und Unternehmer. Im Mittelpunkt standen Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Zielerreichung, modernes Marketing und die erfolgreiche Positionierung eines Unternehmens in einer digitalisierten Welt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten wertvolle Impulse, wie sie ihre Ziele klar definieren und konsequent verfolgen können. Es wurde aufgezeigt, welchen Stellenwert Social Media für den Aufbau einer starken Marke hat und wie Unternehmen ihre Werte, Produkte und Dienstleistungen authentisch präsentieren können. Ein zentrales Thema war dabei die Umsetzung von Ideen: Wer eine gute Idee hat, sollte nicht lange zögern, sondern rasch ins Handeln kommen. Die Referenten verdeutlichten, dass die ersten 72 Stunden oft entscheidend dafür sind, ob aus einer Idee ein konkretes Projekt wird oder sie wieder in Vergessenheit gerät.

Ebenso wurde betont, dass nachhaltiger Erfolg nicht allein von wirtschaftlichen Kennzahlen abhängt, sondern auch von der Persönlichkeit des Unternehmers, einem starken Netzwerk und dem respektvollen Umgang mit anderen Menschen.

Auch die Chancen und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz wurden thematisiert. Die Besucher erhielten praxisnahe Einblicke in die Möglichkeiten der KI und wie diese sinnvoll in den Unternehmensalltag integriert werden können.

Im Interview mit Johannes Auer, Geschäftsführer der Focus Entertainment GmbH, präsentierte dieser Einblicke in seinen beruflichen Werdegang. Er sprach über unternehmerische Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Bedeutung von Leidenschaft und Durchhaltevermögen auf dem Weg zum Erfolg.

JW-Vorsitzender Lukas Karl zeigte sich mit der Veranstaltung sehr zufrieden. Auch Initiator und Hauptorganisator Josef Höfinger war vollauf begeistert:

„Future Blocks hat den anwesenden Gästen wertvolle Impulse für ihre persönliche und berufliche Entwicklung geliefert. Es freut mich, dass wir mit dieser Veranstaltung so viele Menschen erreichen und begeistern konnten.“