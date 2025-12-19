Gastgeber am Herd und am Steuer

Zwei Brüder, zwei Betriebe – und die Leidenschaft für Gastfreundschaft und Unternehmergeist: In Lunz am See führen Patrick und Dominik Daurer die Daurer Reisen GmbH und den Zellerhof. Beide Betriebe sind seit Jahrzehnten im Besitz der Familie Daurer – vom regionalen Busunternehmen bis zum Tourismusbetrieb mit über 100 Betten.



„Unser Opa hat immer gesagt: Es ist ein Geben und Nehmen – man muss zuhören und gemeinsam Lösungen finden“, betont Patrick Daurer im Podcast #Erfolgsstorys der Jungen Wirtschaft NÖ. Ehrlichkeit und Leidenschaft sind zentrale Werte: „Man muss es gerne machen. Nur so begeistert man Gäste und Mitarbeiter“, ergänzt Dominik Daurer.



Die Aufgaben sind klar verteilt: Patrick kocht, Dominik serviert, den Busführerschein besitzen beide. „Uns ist wichtig, dass zwar jeder seinen Bereich hat, aber überall einspringen kann. Die ganze Familie ist da ein eingeschworenes Team“, erzählen die Brüder.



