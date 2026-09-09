Gasthaus Amstätter feiert Jubiläum und Übergabe an Gabriele Amstätter

Unter dem Motto “Zu Gast bei Wirt und Wirtin” ist das Gasthaus Amstätter, direkt am Bahnhof von Hausleiten gelegen, seit über 100 Jahren ein Begriff für Gastfreundschaft, gutes Essen und familiäre Betreuung. Derzeit wird das Gasthaus in der dritten Generation geführt.

2012 als Topwirt des Jahres ausgezeichnet, hat sich das Gastwirteehepaar Gabriele und Franz Amstätter den Grundsätzen der regionalen Küche verpflichtet und verwendet vorwiegend Grundprodukte von Landwirten und Betrieben aus der Region!

Nach 25 Jahren übergibt nun Franz Amstätter im Beisein von zahlreichen Stammgästen das Lokal an seine Frau Gabriele.

„Jungunternehmerin“ Gabriele Amstätter ist bekannt als der ruhender Pol in der Küche, die aus den besten, regionalen Zutaten wunderbare, bodenständige Gerichte zubereitet und den Gästen damit ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht zaubert!

www.amstaetter.com