Gastwirtin aus Leidenschaft: Manuela Vittek

Nach einer abgeschlossenen kaufmännischen Lehre war Manuela Vittek bereits 13 Jahre im „Dorfheurigen Rafing“ tätig. Dann fasste sie einen mutigen Entschluss: Sie wollte den Betrieb selbst übernehmen. Um für diese Aufgabe bestens vorbereitet zu sein, legte sie auch die Befähigungsprüfung ab.

Im Jahr 2015 war es schließlich so weit: Manuela Vittek übernahm das Gasthaus. „Ohne meine Familie wäre das nicht möglich gewesen“, betont die Unternehmerin. Der Rückhalt und die Unterstützung ihrer Familie ist immer noch sehr wichtig, da es sehr schwierig ist Personal zu finden.

Heute ist das Lokal für seine abwechslungsreichen kulinarischen Angebote bekannt. An jedem Wochenende wartet ein anderes Schmankerl auf die Gäste – etwa Ripperl, Stelzen, Gansl oder Wildgerichte. Mehrmals im Jahr wird außerdem ein Brunch angeboten.

Auch wenn der Weg nicht immer einfach war, würde Manuela Vittek diese Entscheidung jederzeit wieder treffen. Sie ist Gastwirtin aus Leib und Seele. Der persönliche Kontakt zu den Menschen liegt ihr besonders am Herzen – selbst wenn ein Arbeitstag im Betrieb manchmal 16 oder 17 Stunden dauert.

Die Gäste kommen nicht nur aus der unmittelbaren Umgebung. Das Gasthaus darf sich auch über viele treue Stammgäste weit über die Bezirksgrenzen hinaus freuen.

Ein besonderer Höhepunkt im Jahreslauf ist die Weinsegnung, die gemeinsam mit dem traditionellen Ganslessen stattfindet. Musik und eine Lesung sorgen für einen feierlichen Rahmen. Jedes Jahr präsentiert sich ein anderer Winzer aus der Region, dessen Wein gesegnet wird. Die Veranstaltung ist mittlerweile zu einer beliebten Tradition geworden.

Jeder Besucher der Weinsegnung erhält eine von Manuela Vittek selbst gebackenes Lebkuchen Ganserl.