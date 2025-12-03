Zum Inhalt springen
Infos zum Thema Geldwäsche-Prävention in der Bezirksstelle

Bruck an der Leitha

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 03.12.2025

Bei dem Infoabend in der Bezirksstelle Bruck informierten BH-Fachgebietsleiter Lehan Begzati und Bezirksstellenleiter Thomas Petzel über die Vorschriften nach der Gewerbeordnung zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen für die betroffenen Gewerbe erörtert, praktische Tipps zur Einhaltung dieser Pflichten vermittelt und die behördlichen Prüfverfahren beleuchtet.

© WKNÖ Bezirksstellenleiter Thomas Petzel (l) und Fachgebietsleiter Lehan Begzati von der BH Bruck/Leitha