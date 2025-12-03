Infos zum Thema Geldwäsche-Prävention in der Bezirksstelle
Bruck an der Leitha
Bei dem Infoabend in der Bezirksstelle Bruck informierten BH-Fachgebietsleiter Lehan Begzati und Bezirksstellenleiter Thomas Petzel über die Vorschriften nach der Gewerbeordnung zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.
Im Rahmen der Veranstaltung wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen für die betroffenen Gewerbe erörtert, praktische Tipps zur Einhaltung dieser Pflichten vermittelt und die behördlichen Prüfverfahren beleuchtet.