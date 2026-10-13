Geldwäschetagung der NÖ Versicherungsagenten

Die 10. Geldwäschetagung fand dieses Jahr in Wien statt und widmete sich aktuellen Entwicklungen im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Ein Schwerpunkt lag auf den Ergebnissen der aktuellen FATF-Prüfung und den daraus resultierenden Auswirkungen auf den Finanz- und Nichtfinanzsektor.

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion berichtete Obmann Stellvertreter der niederösterreichischen Versicherungsagenten Harald Kauntz, MLS über Erfahrungen aus behördlichen Vor-Ort-Prüfungen zur Einhaltung spezifischer Sorgfaltspflichten aus Sicht der Unternehmen. Dabei wurde auch die in den vergangenen Jahren gestiegene Sensibilisierung für das Thema sowie die zunehmende fachliche Auseinandersetzung und das gewachsene Risikobewusstsein bei Gewerbetreibenden, insbesondere bei Versicherungsvermittlern, angesprochen.

Darüber hinaus wurden die verschiedenen Maßnahmen der Wirtschaftskammer Österreich zur Unterstützung der Betriebe thematisiert. So sind etwa in der kürzlich in Kraft getretenen Befähigungsprüfungsordnung für Versicherungsagenten Kenntnisse der "Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche" ausdrücklich als Mindestanforderung für Prüfungskandidatinnen und -kandidaten vorgesehen.

© WKNÖ Harald Kauntz, Obmann-Stv. der niederösterreichischen Versicherungsagenten



