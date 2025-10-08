Gelungener Auftakt der Workshopreihe „BESSER WIRTSCHAFTEN“: Handy-Fotografie für KMU

Am 7. Oktober fand die erste Veranstaltung der neuen Workshopreihe „BESSER WIRTSCHAFTEN“ statt – mit einem Thema, das viele kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) direkt in ihrer täglichen Arbeit unterstützt: „Handy-Fotografie für KMU“.

Die Berufsfotografin Michaela Pechhacker zeigte im praxisorientierten Workshop, wie mit einfachen Mitteln schöne Fotos direkt mit dem Smartphone erstellt werden können. Im Fokus standen dabei konkrete Tipps zu Bildaufbau, Lichtführung und der gezielten Nutzung von Fotos für Social Media und Online-Auftritte.

Besonders geschätzt wurde von den Teilnehmenden der hohe Praxisanteil: Viele Tricks und Methoden ließen sich sofort umsetzen – sei es für die Produktfotografie, die Darstellung von Dienstleistungen oder zur authentischen Präsentation des Unternehmens.

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und ein gelungener Auftakt der Reihe, die sich zum Ziel gesetzt hat, Unternehmen bei der Digitalisierung zu unterstützen.

Die nächsten Workshops finden am 22. Oktober zum Thema „Besser gefunden werden im Internet Google & SEO“ und am 05. November zum Thema „Social Media für KMU“ statt.