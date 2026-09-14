Gelungenes Herbstfest der Entsorgungs- und Ressourcenmanager

Rund 150 Gäste folgten der Einladung der Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement zu ihrem Herbstfest auf der Donau - an Bord der MS Austria ging es durch die Wachau. Neben fachlichen Impulsen standen vor allem der persönliche Austausch und das Netzwerken innerhalb der Branche im Mittelpunkt.

Fachgruppenobmann Bmstr. Dipl.-Ing. Mag. iur. Dr. mont. Thomas Kasper begrüßte die Gäste zu Beginn an Bord und freute sich über die große Beteiligung. „Unser Herbstfest bietet eine gute Gelegenheit, abseits des Arbeitsalltags miteinander ins Gespräch zu kommen, aktuelle Themen zu diskutieren und den Zusammenhalt innerhalb unserer Branche zu stärken“, so Kasper.

Einen besonderen Höhepunkt bildete die Keynote von Mag. Omar Haijawi-Pirchner, BA MA zum Thema „Sicherheit im Entsorgungs- und Ressourcenmanagement: Neue Bedrohungen für systemrelevante Unternehmen – und was Führungskräfte jetzt wissen müssen“. Der renommierte Sicherheitsexperte gab einen praxisnahen Einblick in aktuelle Bedrohungsentwicklungen – von geopolitischen Spannungen, Extremismus und Spionage bis hin zu Sabotage, Insider-Risiken und organisierter Kriminalität. Dabei zeigte er auch auf, mit welchen präventiven Maßnahmen Unternehmen ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber zukünftigen Sicherheitsrisiken erhöhen können.

Im Rahmen des Herbstfestes wurden zudem Mitgliedsbetriebe anlässlich ihrer Firmenjubiläen geehrt und für ihre langjährige unternehmerische Tätigkeit gewürdigt.

Für die passende musikalische Begleitung sorgte Bossa Club feat. Didier Rucekeli. Mit einem abwechslungsreichen Repertoire von Lounge, Soul und Jazz bis hin zu modernen Pop- und Rock-Hits schuf die Band den passenden Rahmen für das gemeinsame Abendessen und die zahlreichen Gespräche an Bord.

Bei bester Stimmung nutzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Schifffahrt ausgiebig zum fachlichen und persönlichen Austausch sowie zum Knüpfen neuer Kontakte. Nach der Rückkehr in Krems klang der gelungene Abend noch gemütlich an Bord der MS Austria aus.

Die Fachgruppe bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Kommen und den regen Austausch.