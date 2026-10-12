Gemeinsam für Gesundheit und Wohlbefinden: Praxisgemeinschaft erweitert Angebot

Mit einer feierlichen Eröffnung präsentierte sich die Praxisgemeinschaft am Hauptplatz 14 in Retz in ihrer nun erweiterten Zusammensetzung. Die vier Expertinnen stellten ihre jeweiligen Angebote vor und gaben Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten, mit denen sie Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen begleiten.

Den Grundstein für die Praxisgemeinschaft legte MMag. Sabrina Wallig, Klinische und Gesundheitspsychologin. Ihr ganzheitlicher Ansatz verbindet klinisch-psychologische Behandlung und Begleitung mit hypno-systemischem Coaching und Cranio-Sacral-Balancing. Im Jahr 2020 kam Daniela Braunsteiner hinzu. Die diplomierte Kinesiologin begleitet Kinder und Erwachsene unter anderem bei Stress, innerer Unruhe, Lern- und Konzentrationsproblemen sowie auf dem Weg zu mehr körperlicher und seelischer Balance. Auch Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungsangebote und Beckenbodentraining zählen zum vielfältigen Angebot der Praxisgemeinschaft.

Mit Christina Kaudelka und Barbara Naschenweng wird das Angebot nun nochmals erweitert. Christina Kaudelka - Dipl. Craniosacral-Praktikerin, verbindet energetische Körperarbeit mit Naturerfahrung. Als Nationalpark-Rangerin lädt sie dazu ein, die Natur bewusst und mit allen Sinnen zu erleben; Achtsamkeits- und Bewegungsimpulse unterstützen dabei Entspannung und innere Balance.

Barbara Naschenweng, die Inhaberin der Anugraha Weltgreisslerei in Pulkau, bietet energiebasierte Behandlungen wie auch Meditation an. Ihre Anwendungen sind aus der ayurvedischen Ölmassage und der Humanenergetik entwickelt. Ergänzend führt sie in ihrem Geschäft ausgewählte Produkte aus den Bereichen Ayurveda, Kräuterkunde und Räucherwaren.

Die vier Unternehmerinnen verstehen ihre unterschiedlichen Schwerpunkte und Angebote als wertvolle Ergänzung im Sinne ihrer Kundinnen und Kunden. Denn nicht jede Anwendung wirkt bei jedem Menschen gleich: Was der einen Person nicht weiterhilft, kann für eine andere genau der passende Ansatz sein. Durch die enge Zusammenarbeit können die Kundinnen und Kunden aus verschiedenen Angeboten jenes wählen, das ihren persönlichen Bedürfnissen am besten entspricht.

Mit der erweiterten Praxisgemeinschaft entsteht am Retzer Hauptplatz ein Ort, an dem vielfältige Kompetenzen unter einem Dach zusammenkommen. Gemeinsam möchten die vier Frauen neue Impulse setzen und das Angebot für Gesundheit, Wohlbefinden und persönliche Entwicklung in der Region weiter stärken.