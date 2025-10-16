Gemeinsam in der eigenen Region unterwegs – Bürgermeister:innen besuchten die Wirtschaftskammer Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau

Spannende Einblicke in die Vielfalt regionaler Projekte - unter diesem Motto stand die heurige Exkursion der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg und der LEADER-Region Weinviertel Donauraum. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Amtsleiterinnen und Amtsleiter der Region nutzten die Gelegenheit, erfolgreiche LEADER-Initiativen direkt vor Ort kennenzulernen und sich über deren Ziele und Herausforderungen auszutauschen.

Der erste Programmpunkt führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Wirtschaftskammer Bezirksstelle, wo die ambitionierten Pläne und Herausforderungen des innovativen Zukunftsprojekts Green-Tec-Campus vorgestellt wurden. Im Anschluss ging es weiter zu den Streuobstwiesen von Leo Mahrer, wo eine Verkostung köstlicher alter Apfelsorten in Demeter-Qualität stattfand und die Bedeutung regionaler Produkte eindrucksvoll unterstrich.

Als weiteren Höhepunkt präsentierte sich in Rußbach das groß angelegte Weinbelebungsprojekt, das die Gestaltung der Ortseinfahrt, des Lebensplatzes und der Weinterrasse Ruvinum umfasst. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie Tradition, Landschaftsgestaltung und regionale Identität miteinander verbunden werden können.

Den stimmungsvollen Abschluss der Exkursion bildete ein gemeinsames Beisammensein beim Heurigen Beier am Platzl in Niederrußbach, das Raum für Gespräche, Vernetzung und neue Ideen bot.

Exkursionen sind ein wertvoller Beitrag, um den Erfolg von LEADER-Projekten sichtbar zu machen und gleichzeitig Impulse für weitere Projekte zu geben.

LEADER ist ein EU-weites Förderprogramm das innovative Projekte im Ländlichen Raum unterstützt