Generationenwechsel in Groß-Enzersdorf

Traditionsbetrieb Alexowsky geht in dritte Generation über. Ein bedeutender Familienbetrieb im Zentrum von Groß-Enzersdorf wird erfolgreich in die nächste Generation geführt: Wolfgang Alexowsky hat die Trafik und den angeschlossenen Buchhandel offiziell an seinen Sohn Michael Alexowsky übergeben. Damit bleibt der traditionsreiche Betrieb weiterhin fest in Familienhand – bereits in dritter Generation.

Wolfgang Alexowsky führte die Trafik im Herzen von Groß-Enzersdorf seit 1997 mit großem persönlichem Einsatz und unternehmerischem Weitblick. Den Handel mit Büchern hatte er 1987 von seinen Eltern, Franz und Olga Alexowsky, übernommen und über beinahe drei Jahrzehnte hinweg stetig weiterentwickelt. Die Trafik ist weit über die Stadtgrenzen hinaus für ihre außergewöhnlich große Auswahl an Zeitungen und Zeitschriften bekannt und bildet gemeinsam mit dem Buchhandel einen wichtigen Nahversorger im Ortszentrum.

Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit engagierte sich Wolfgang Alexowsky für die Interessen der regionalen Wirtschaft und brachte seine Erfahrung als Unternehmer in die Arbeit der Wirtschaftskammer ein. Dieses Engagement unterstreicht seine enge Verbundenheit mit dem Wirtschaftsstandort Groß-Enzersdorf und dem Marchfeld.

Mit Michael Alexowsky übernimmt nun die nächste Generation Verantwortung. Er ist im Familienbetrieb aufgewachsen, hat die Tabakakademie erfolgreich absolviert und bringt neben fundierter fachlicher Ausbildung auch neue Ideen und Impulse in das Unternehmen ein.

Betriebe wie jener der Familie Alexowsky leisten einen wesentlichen Beitrag zur Belebung der Ortskerne, schaffen Arbeitsplätze, sichern die Nahversorgung und prägen das Gesicht einer Gemeinde maßgeblich.

https://www.alex-buch.at/home





© WKNÖ V.l.: Peter Cepuder (Gemeinderat Gr.-Enzersdorf), Irene Alexowsky (Unternehmerin), Olga Alexowsky, Michael Alexowsky (Unternehmer), Wolfgang Alexowsky (Unternehmer) und Philipp Teufl (Bezirksstellenleiter);



