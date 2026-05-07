Generationsübernahme bei Roman's Café

Die Jungunternehmerin Sophia Czeczelich übernimmt den in Klosterneuburg bekannten Betrieb Roman's Café in der Weidlinger Straße von ihrem Vater Roman Czeczelich, der viele Jahre lang in der Gastronomie sowohl in Klosterneuburg als auch in Wien tätig war und sich nun in den wohlverdienten Ruhestand begeben darf. „Gerade in der Gastronomie wird ein Fortbetrieb durch die nächste Generation immer seltener. Ich bin sehr glücklich, dass meine beiden Töchter sehr engagiert meine Betriebe weiterführen wollen“, so Roman Czeczelich stolz.

Seitens der Wirtschaftskammer Klosterneuburg gratulierten Obmann Markus Fuchs, WK-Leiter Friedrich Oelschlägel sowie JW-Vorsitzenden Christian Wopienka gemeinsam mit Bürgermeister Christoph Kaufmann und wünschten der Jungunternehmerin viel Erfolg für Ihre weitere Zukunft.

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