Generationswechsel bei Ungersbäck: 30 Jahre erfolgreiche Geschäftsführung 

Die Bäckerei Ungersbäck feierte kürzlich ein besonderes Jubiläum: Nach 30 Jahren an der Spitze des Familienunternehmens hat sich Gerhard Ungersbäck aus der Geschäftsführung zurückgezogen. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wurde sein jahrzehntelanges Engagement gewürdigt und gleichzeitig der Generationswechsel offiziell vollzogen.

Die Leitung des Traditionsbetriebs übernimmt nun sein Sohn Michael Ungersbäck, der künftig als neuer Geschäftsführer die Geschicke der Bäckerei lenken wird. Unterstützt wird er dabei von seinem Bruder Daniel Ungersbäck, womit die erfolgreiche Familiengeschichte in dritter Generation fortgeführt wird.

Die Wurzeln der Bäckerei reichen bis ins Jahr 1965 zurück. Seit mittlerweile 61 Jahren steht der Name Ungersbäck für handwerkliche Backkunst und höchste Qualität. Besonders bemerkenswert ist, dass am heutigen Standort bereits seit mehr als 200 Jahren gebacken wird. Das Bäckerhandwerk ist dort seit Generationen tief verwurzelt und wurde stets mit großer Leidenschaft weitergegeben.

In den vergangenen Jahren wurde der Betrieb laufend erweitert und modernisiert. Die Investitionen in moderne Technik und effiziente Abläufe schaffen heute die Grundlage dafür, dem Wesentlichen ausreichend Zeit zu widmen: einer sorgfältigen Teigführung, langen Reifeprozessen und handwerklicher Qualität ohne Kompromisse. Tradition und Innovation gehen bei Ungersbäck bewusst Hand in Hand und bilden die Basis für Backwaren, die nicht nur hervorragend schmecken, sondern auch ehrlich, bekömmlich und von gleichbleibend hoher Qualität sind.

Im Rahmen der Feierlichkeiten überreichte Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht eine Ehrenurkunde und gratulierte der Familie Ungersbäck zum gelungenen Generationswechsel sowie zur erfolgreichen Entwicklung des Traditionsunternehmens.

Mit dem Führungswechsel blickt die Bäckerei Ungersbäck optimistisch in die Zukunft – fest verwurzelt in ihrer langen Geschichte und zugleich bereit für die Herausforderungen der nächsten Generation.

© WKNÖ V.l.: Michael, Gerhard und Daniel Ungersbäck mit Martin Fürndraht



