Genussmeile in Korneuburg – große Bühne für lokalen Handel und regionale Produzenten

Bereits zum zweiten Mal haben die Innenstadtbetriebe am Korneuburger Hauptplatz gemeinsam zur Genussmeile eingeladen.

Neun teilnehmende Geschäfte öffneten beim Late-Night-Shopping ihre Türen und präsentierten ihr Sortiment. Zusätzlich konnten Besucherinnen und Besucher eine breite Palette regionaler Köstlichkeiten verkosten, darunter Back- und Süßwaren, Kräuter, Öle sowie Getränke. So wurde etwa im Second-Hand-Modegeschäft „Secondmo“ Premium-Schokolade von Ritonka angeboten.

Bei herrlichem Frühlingswetter erwies sich die Genussmeile als voller Erfolg: Hunderte Gäste nutzten die Gelegenheit, das regionale Angebot kennenzulernen und die Korneuburger Innenstadt zu beleben. Besonders punktete das Shoppingevent mit ihrer angenehmen Atmosphäre, die die gute Zusammenarbeit von lokalen Betrieben und regionalen Direktvermarktern widerspiegelte.



www.secondmo.at

www.ritonka.com