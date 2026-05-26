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Gruppenfoto im Geschäft
© WKNÖ

Genussmeile in Korneuburg – große Bühne für lokalen Handel und regionale Produzenten

Korneuburg

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Aktualisiert am 26.05.2026

Bereits zum zweiten Mal haben die Innenstadtbetriebe am Korneuburger Hauptplatz gemeinsam zur Genussmeile eingeladen.

Neun teilnehmende Geschäfte öffneten beim Late-Night-Shopping ihre Türen und präsentierten ihr Sortiment. Zusätzlich konnten Besucherinnen und Besucher eine breite Palette regionaler Köstlichkeiten verkosten, darunter Back- und Süßwaren, Kräuter, Öle sowie Getränke. So wurde etwa im Second-Hand-Modegeschäft „Secondmo“ Premium-Schokolade von Ritonka angeboten.

Bei herrlichem Frühlingswetter erwies sich die Genussmeile als voller Erfolg: Hunderte Gäste nutzten die Gelegenheit, das regionale Angebot kennenzulernen und die Korneuburger Innenstadt zu beleben. Besonders punktete das Shoppingevent mit ihrer angenehmen Atmosphäre, die die gute Zusammenarbeit von lokalen Betrieben und regionalen Direktvermarktern widerspiegelte.

www.secondmo.at
www.ritonka.com

Gruppenfoto im Geschäft
© WKNÖ Bezirksstellenobmann Andreas Minnich, die Unternehmer Christian Jeschke (Ritonka Schokolade), Nicole Lizeth Karl, Maria Lizeth Karl (beide Secondmo), Bezirksstellenleiterin Anna Schrittwieser