Gerhard Sprung aus dem Bezirk Hollabrunn mit Gütesiegel „VAlerie“ ausgezeichnet

Gerhard Sprung, Versicherungsagent aus dem Bezirk Hollabrunn, wurde mit dem Gütesiegel „VAlerie“ ausgezeichnet. VAlerie ist das neue, bundesländerübergreifende Gütesiegel der Versicherungsagentur – und eine besondere Auszeichnung für die besten Versicherungsagenturen Österreichs. Diese Auszeichnung wird nach einer erfolgten Zertifizierung, bei der klar definierten Kriterien erfüllt werden müssen, verliehen und steht für hohe Beratungsqualität, Verlässlichkeit sowie professionelle Standards in der Versicherungsberatung. Das Gütesiegel ist jeweils für drei Jahre gültig; danach ist eine neuerliche Zertifizierung erforderlich. So wird sichergestellt, dass nur jene Unternehmen diese Auszeichnung tragen, die den hohen Anforderungen dauerhaft gerecht werden.

Warum er sich für die Zertifizierung entschieden hat, erklärt Gerhard Sprung ganz klar: „Mir war wichtig, unseren Kundinnen und Kunden zu zeigen, dass sie sich auf höchste Beratungsqualität verlassen können. Die Anforderungen in unserer Branche steigen laufend – mit der Zertifizierung wollte ich bewusst ein Zeichen für Professionalität, Verlässlichkeit und verantwortungsvolle Beratung setzen.“ Für ihn sei das Gütesiegel nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch ein persönlicher Anspruch, dem Vertrauen seiner Kundinnen und Kunden täglich gerecht zu werden.