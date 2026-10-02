Geschäftserweiterung bei Optik Bastel

Anlässlich einer Geschäftserweiterung lud Optik Bastel Kunden, Geschäftspartner und Freunde zur Firmenfeier am Standort in Bruck/Leitha.

Mit der Erweiterung schafft der Familienbetrieb mehr Raum für persönliche Beratung im Bereich Optik und kann seinen Kunden zugleich einen umfassenden Service rund um die Kontaktlinsen aus einer Hand anbieten.

Neben einer Führung durch die neuen Räumlichkeiten stand auch die Ehrung von verdienten Mitarbeitern auf dem Programm.

Im Namen der Bezirksstelle gratulierte Leiter Thomas Petzel Familie Bastel und ihrem Team zum bisherigen Erfolg und überreichte Maria Anna Bastel eine Urkunde anlässlich ihres 50. Berufsjubiläums.