Gewährleistungsrecht in Rechtsprechung und Praxis im Fokus

Das Landesgremium des Elektro- und Einrichtungs­fachhandels und das Landes­gremium des Baustoff-, Eisen- und Holzhandels luden zum ge­meinsamen Vortrag „Gewährleistungsrecht in Recht­sprechung & Praxis“.



Mag. Johann Guggenbichler, Rechtskonsulent des Hauptverbandes der Gerichts­sach­verständigen, erläuterte dabei zentrale Fragen des Gewähr­leistungsrechts. Im Fokus standen der Mangel­be­griff, das Verbraucher­gewähr­leistungs­gesetz, die Beweis­lastverteilung sowie die verschiedenen Ge­währ­leistungs­behelfe.



Anhand von Praxisfällen aus der Rechtsprechung wur­den insbesondere der Um­gang mit Reklamationen und die Haftung für Austauschkosten veranschaulicht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten da­durch wertvolle Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen.



Im Rahmen einer Fragerunde konnten individuelle Anliegen und konkrete Praxisfragen diskutiert werden. Das anschließende Networking bot zudem Gelegenheit zum fachlichen Austausch.





© WKNÖ Katja Fischer und Gerhard Schabschneider.



