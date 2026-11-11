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Zwei Personen stehen neben einem Präsentationsbildschirm bei einer WKO-Niederösterreich-Veranstaltung zum Thema Gewährleistungsrecht in Rechtsprechung und Praxis. Links und rechts sind Roll-ups des Elektro- und Einrichtungsfachhandels sowie des Baustoff-, Eisen- und Holzhandels zu sehen.
© WKNÖ

Gewährleistungsrecht in Rechtsprechung und Praxis im Fokus

Gemeinsame Informationsveranstaltung des Elektro- und Einrichtungsfachhandels sowie des Baustoff-, Eisen- und Holzhandels zu aktuellen Fragen des Gewährleistun

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 11.11.2026

Das Landesgremium des Elektro- und Einrichtungs­fachhandels und das Landes­gremium des Baustoff-, Eisen- und Holzhandels luden zum ge­meinsamen Vortrag „Gewährleistungsrecht in Recht­sprechung & Praxis“.

Mag. Johann Guggenbichler, Rechtskonsulent des Hauptverbandes der Gerichts­sach­verständigen, erläuterte dabei zentrale Fragen des Gewähr­leistungsrechts. Im Fokus standen der Mangel­be­griff, das Verbraucher­gewähr­leistungs­gesetz, die Beweis­lastverteilung sowie die verschiedenen Ge­währ­leistungs­behelfe.

Anhand von Praxisfällen aus der Rechtsprechung wur­den insbesondere der Um­gang mit Reklamationen und die Haftung für Austauschkosten veranschaulicht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten da­durch wertvolle Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen.

Im Rahmen einer Fragerunde konnten individuelle Anliegen und konkrete Praxisfragen diskutiert werden. Das anschließende Networking bot zudem Gelegenheit zum fachlichen Austausch.


Zwei Personen stehen neben einem Präsentationsbildschirm bei einer WKO-Niederösterreich-Veranstaltung zum Thema Gewährleistungsrecht in Rechtsprechung und Praxis. Links und rechts sind Roll-ups des Elektro- und Einrichtungsfachhandels sowie des Baustoff-, Eisen- und Holzhandels zu sehen.
© WKNÖKatja Fischer und Gerhard Schabschneider.