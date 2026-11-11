Gewährleistungsrecht in Rechtsprechung und Praxis im Fokus
Gemeinsame Informationsveranstaltung des Elektro- und Einrichtungsfachhandels sowie des Baustoff-, Eisen- und Holzhandels zu aktuellen Fragen des Gewährleistun
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Das Landesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels und das Landesgremium des Baustoff-, Eisen- und Holzhandels luden zum gemeinsamen Vortrag „Gewährleistungsrecht in Rechtsprechung & Praxis“.
Mag. Johann Guggenbichler, Rechtskonsulent des Hauptverbandes der Gerichtssachverständigen, erläuterte dabei zentrale Fragen des Gewährleistungsrechts. Im Fokus standen der Mangelbegriff, das Verbrauchergewährleistungsgesetz, die Beweislastverteilung sowie die verschiedenen Gewährleistungsbehelfe.
Anhand von Praxisfällen aus der Rechtsprechung wurden insbesondere der Umgang mit Reklamationen und die Haftung für Austauschkosten veranschaulicht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten dadurch wertvolle Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen.
Im Rahmen einer Fragerunde konnten individuelle Anliegen und konkrete Praxisfragen diskutiert werden. Das anschließende Networking bot zudem Gelegenheit zum fachlichen Austausch.