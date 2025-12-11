Zum Inhalt springen
Gewinnspiel „Schön.Aktiv – Ihre NÖ Parfümerie"
© WKNÖ

Gewinnspiel „Schön.Aktiv – Ihre NÖ Parfümerie"

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 11.12.2025

Im Rahmen des Gewinnspiels „Schön.Aktiv – Ihre NÖ Parfümerie“ des Parfümeriewarenhandels Niederösterreich wurde der Kundenhauptpreis gezogen. Die glückliche Gewinnerin ist Frau Sabine Wecko.

Sie darf sich über € 500,- in Webhotels-Gutscheinen freuen, die in ganz Österreich einlösbar sind. Eingesandt wurde ihre Gewinnkarte vom Schön und fit Center, Bio-Fachgeschäft „KARIN“ in Pitten.

Der Parfümeriewarenhandel NÖ gratuliert herzlich und wünscht viel Freude beim Einlösen des Gewinns!


© WKNÖ im Bid von links: Katja Hametner (Gremial-GF), Karin Helene Seidl (Inhaberin), Sabine Wecko (Gewinnerin) und Gerhard Steurer (Berufszweigobmann)