Girls’ Day 2026: Penn gibt Einblick ins Werk Stratzdorf

Im Rahmen des Girls’ Day 2026 öffnete die Penn GmbH die Türen ihres Werks in Stratzdorf für Schülerinnen der NMS St. Pölten–Viehofen. Ziel des Aktionstags war es, Mädchen einen praxisnahen Einblick in technische und handwerkliche Berufe zu ermöglichen.



Die Teilnehmerinnen konnten den Arbeitsalltag im Betrieb unmittelbar miterleben, moderne Produktionsabläufe kennenlernen und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch kommen. Darüber hinaus erhielten sie wertvolle Informationen zu Ausbildungs- und Karrierewegen bei Penn.

Der Girls’ Day bot damit eine ideale Gelegenheit, Interessen zu entdecken, berufliche Perspektiven auszuloten und erste Kontakte zu knüpfen.



„Mit dem Girls’ Day machen Betriebe die Zukunft technischer und handwerklicher Berufe für Mädchen erlebbar. Es freut mich sehr, dass sich Leitbetriebe wie die Firma Penn engagiert beteiligen“, betont Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck.

© Delia Nicoletta Serban V.l. Holger Lang-Zmeck, Andira Majid, Selina Korbar und Christina Mittelbach (Fa. Penn).





