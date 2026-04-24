Girls’ Day: Zwei Betriebe aus dem Bezirk Wiener Neustadt öffneten ihre Pforten für Mittelschulen

36 Schulen aus 13 NÖ Bezirken waren heuer beim Girls‘ Day mit dabei und nutzten die Gelegenheit, Schülerinnen einen praxisnahen Einblick in unterschiedliche Berufsfelder zu ermöglichen. Auch zwei Betriebe aus dem Bezirk Wiener Neustadt stellten ihre Tätigkeitsfelder vor.

Beim Girls’ Day erhielten Schülerinnen spannende Einblicke in verschiedene Berufsfelder der Region. In regionalen Betrieben und Einrichtungen konnten sie hautnah miterleben, wie der Arbeitsalltag in unterschiedlichen Bereichen aussieht, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch kommen und mehr über mögliche Ausbildungswege erfahren. Der Aktionstag bot damit eine wertvolle Gelegenheit, Interessen zu entdecken und erste Kontakte zur regionalen Wirtschaft zu knüpfen.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker: „Girls‘ Day stärkt Chancengleichheit“

„Der Girls’ Day zeigt, wie wichtig es ist, junge Frauen früh für technische und handwerkliche Berufe zu begeistern. Gerade in diesen Bereichen werden weibliche Fachkräfte dringend gebraucht. Die Initiative stärkt Chancengleichheit und trägt zugleich dazu bei, die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes nachhaltig zu sichern“, weiß Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ.

Vollmer: „Neue berufliche Perspektiven für Mädchen“

„Für unsere Betriebe ist der Girls’ Day eine wichtige Möglichkeit, Mädchen die Vielfalt und Zukunftssicherheit technischer und handwerklicher Berufe direkt vor Ort zu zeigen. Gleichzeitig eröffnet er ihnen neue berufliche Perspektiven und stärkt die Verbindung zwischen regionaler Wirtschaft und der jungen Generation“, betont Josef Vollmer, Bezirksstellenausschussmitglied.

Betriebe und Schulen aus dem Bezirk

• ZKW Lichtsysteme GmbH, Wiener Neustadt: NÖMS Lichtenegg

• List General Contractor GmbH, Bad Erlach: MS Pitten

© zVg Schülerinnen und Lehrerin der MS Pitten beim Girls’Day 2026 bei List GC gemeinsam mit Natascha Rössle (List GC), David Doppelreiter (List Holding), Claudia Hartinger (List GC) und Josef Vollmer (Bezirksstellenausschussmitglied)



