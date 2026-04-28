Girls’ Day: Eaton Industries öffnete Pforten für MS Litschau

36 Schulen aus 13 NÖ Bezirken waren heuer beim Girls‘ Day mit dabei und nutzten die Gelegenheit, Schülerinnen einen praxisnahen Einblick in unterschiedliche Berufsfelder zu ermöglichen. Im Bezirk Gmünd gewährte die Eaton Industries (Austria) GmbH der MS Litschau Einblicke in ihre Tätigkeitsfelder.

Beim Girls’ Day am 23.4.2026 erhielten Schülerinnen der NMS Litschau praxisnahe Einblicke in technische Berufsfelder. Das international tätige Unternehmen setzt seit Jahren ein starkes Zeichen in der Lehrlingsausbildung und bildet aktuell 44 Lehrlinge in technischen Berufen aus – u. a. in der Elektro-, Metalltechnik- und Mechatronik sowie in der Betriebslogistik. für Mädchen bietet Eaton sehr gute Einstiegsmöglichkeiten in ein zukunftssicheres Umfeld mit vielfältigen Karrierechancen und Weiterbildungswegen auch nach der Lehrzeit.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker liegt der Girls‘ Day sehr am Herzen: „Der Girls’ Day zeigt, wie wichtig es ist, junge Frauen früh für technische und handwerkliche Berufe zu begeistern. Gerade in diesen Bereichen werden weibliche Fachkräfte dringend gebraucht. Die Initiative stärkt Chancengleichheit und trägt zugleich dazu bei, die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes nachhaltig zu sichern“, weiß Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ.

Lehrlinge selbst führten Besucherinnen und Besucher authentisch und in Freude am Beruf durch Produktion und Ausbildungsbereiche. Besonders positiv dabei ist das Teambuilding im ersten Lehrjahr, bei dem Lehrlinge aller Berufsrichtungen in einer gemeinsamen Werkstätte zusammenarbeiten. Im Connected Learning Center konnten die Teilnehmerinnen zudem moderne Digitalisierungskonzepte kennenlernen und erste Programmierübungen ausprobieren.

Bezirksstellenleiterin der WK Gmünd Katharina Schwarzinger zeigte sich vor Ort vom Engagement des Unternehmens beeindruckt, ermutigte die Mädchen zu einem möglichen Einstieg in einen technischen Beruf und bedankte sich bei Eaton für die Ausbildungsarbeit in der Region: „Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Herzblut und Vielfalt hier junge Menschen ausgebildet werden. Gerade am Girl´s Day wird Mädchen die Vielfalt und Zukunftssicherheit technischer und handwerklicher Berufe praxisgerecht vor Augen geführt.“