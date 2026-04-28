Girls' Day Klosterneuburg 2026

Am 23.4.2026 hieß es wieder „Mädchen hervor“ beim „Girls´ Day“ in der Außenstelle Klosterneuburg der Wirtschaftskammer NÖ.

Auf Initiative der Außenstelle Klosterneuburg der Wirtschaftskammer NÖ und von Vizebürgermeisterin Maria T. Eder organisierte Friedrich Oelschlägel, Leiter der Außenstelle Klosterneuburg, diesen Tag speziell für Mädchen, die ihre Zukunft durch das Ergreifen auch von frauenuntypischen Berufen nachhaltig verbessern können.

Nach der Begrüßung durch Friedrich Oelschlägel, hob Vzbgm. Frauen- Familien und Bildungsstadträtin Maria Theresia Eder klar hervor: „Die Berufsentscheidung ist eine der wichtigsten Entscheidungen des Lebens! Gerade in der heutigen schwierigen Wirtschaftslage ist die Lehre als krisensichere Ausbildung nicht mehr wegzudenken! Als Frau stehen einem heute ebenfalls alle Möglichkeiten offen. Mut und Freude an Neuem sei gefragt.“

Martina Polndorfer brachte ein Beispiel einer starken weiblichen Persönlichkeit aus einer Zeit, da es für Frauen kaum möglich war männlich dominierte Berufe zu ergreifen.