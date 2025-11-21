Zum Inhalt springen
© Petra Ziegelwagner/NÖMS & PTS Hainfeld

Glückliche Gewinner der BIL 2025-Tombola!

Hainfeld und Hohenberg

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 21.11.2025

Im Rahmen der diesjährigen Berufs­informations­messe und Lehrstellen­börse Lilienfeld– BIL 2025 – wurden zwei attraktive Preise bei der Tombola verlost. Teilnehmen konnten alle Schüler:innen, die einen vollständig ausgefüllten Rätselrallye-Bogen abgegeben hatten.
Nun war es endlich soweit – die Preise wurden feierlich übergeben!

Mit strahlendem Lächeln nahm Matteo von der NÖMS Hohenberg den
Schüler:innen­preis, einen modernen E-Scooter, entgegen. Ein Gewinn, der für
Begeisterung sorgte und sicherlich für viele unvergessliche Fahrten steht.

Auch die Schulen durften jubeln: Die NÖMS Hainfeld freute sich über den
Schulpreis, ein innovatives LEGO® Education SPIKE™ Prime Set, das kreatives
Lernen und Teamarbeit fördert.

Die Preise wurden von WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner, Prokuristin Lucia
Hasler von der Sparkasse – Sponsor der BIL 2025 - sowie der langjährigen
Organisatorin der BIL, Renate Schauderer, an die Sieger übergeben. Sie gratulierten herzlich und wünschten viel Freude mit den Gewinnen.
© NÖMS Hohenberg V.l.: Prokuristin Lucia Hasler, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner, Renate Schauderer, Schulleiterin Julia Kurz, Schüler Matteo, BBO Pädagogin Karin Weilguny
© Petra Ziegelwagner/NÖMS & PTS Hainfeld V.l.: Renate Schauderer, Schüler:innen Alina, Laura & Elias, Prokuristin Lucia Hasler, Direktor Stefan Scheiblecker, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner