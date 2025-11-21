Glückliche Gewinner der BIL 2025-Tombola!
Hainfeld und Hohenberg
Lesedauer: 1 Minute
Im Rahmen der diesjährigen Berufsinformationsmesse und Lehrstellenbörse Lilienfeld– BIL 2025 – wurden zwei attraktive Preise bei der Tombola verlost. Teilnehmen konnten alle Schüler:innen, die einen vollständig ausgefüllten Rätselrallye-Bogen abgegeben hatten.
Nun war es endlich soweit – die Preise wurden feierlich übergeben!
Mit strahlendem Lächeln nahm Matteo von der NÖMS Hohenberg den
Schüler:innenpreis, einen modernen E-Scooter, entgegen. Ein Gewinn, der für
Begeisterung sorgte und sicherlich für viele unvergessliche Fahrten steht.
Auch die Schulen durften jubeln: Die NÖMS Hainfeld freute sich über den
Schulpreis, ein innovatives LEGO® Education SPIKE™ Prime Set, das kreatives
Lernen und Teamarbeit fördert.
Die Preise wurden von WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner, Prokuristin Lucia
Hasler von der Sparkasse – Sponsor der BIL 2025 - sowie der langjährigen
Organisatorin der BIL, Renate Schauderer, an die Sieger übergeben. Sie gratulierten herzlich und wünschten viel Freude mit den Gewinnen.
wko.at/noe/bil