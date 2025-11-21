Glückliche Gewinner der BIL 2025-Tombola!

Im Rahmen der diesjährigen Berufs­informations­messe und Lehrstellen­börse Lilienfeld– BIL 2025 – wurden zwei attraktive Preise bei der Tombola verlost. Teilnehmen konnten alle Schüler:innen, die einen vollständig ausgefüllten Rätselrallye-Bogen abgegeben hatten.

Nun war es endlich soweit – die Preise wurden feierlich übergeben!

Mit strahlendem Lächeln nahm Matteo von der NÖMS Hohenberg den

Schüler:innen­preis, einen modernen E-Scooter, entgegen. Ein Gewinn, der für

Begeisterung sorgte und sicherlich für viele unvergessliche Fahrten steht.

Auch die Schulen durften jubeln: Die NÖMS Hainfeld freute sich über den

Schulpreis, ein innovatives LEGO® Education SPIKE™ Prime Set, das kreatives

Lernen und Teamarbeit fördert.

Die Preise wurden von WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner, Prokuristin Lucia

Hasler von der Sparkasse – Sponsor der BIL 2025 - sowie der langjährigen

Organisatorin der BIL, Renate Schauderer, an die Sieger übergeben. Sie gratulierten herzlich und wünschten viel Freude mit den Gewinnen.

wko.at/noe/bil

© NÖMS Hohenberg V.l.: Prokuristin Lucia Hasler, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner, Renate Schauderer, Schulleiterin Julia Kurz, Schüler Matteo, BBO Pädagogin Karin Weilguny