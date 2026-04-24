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"Glücksmomente" in der Brucker Fußgängerzone

Bruck an der Leitha

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Aktualisiert am 24.04.2026

„Glücksmomente“ bietet Familien in Bruck an der Leitha einen liebevoll gestalteten Raum für gemeinsame Zeit, Spiel und Begegnung. In überschaubaren Gruppen entsteht eine entspannte Atmosphäre, in der sich Kinder und Eltern gleichermaßen wohlfühlen.

Zu Neueröffnung gratulierte Bezirksstellenobfrau Gabriele Pipal und wünschte für die Zukunft viel Erfolg.

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© WKNÖ Marie-Therese Krizek (links) mit Bezirksstellenobfrau Gabriele Pipal